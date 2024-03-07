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06:28, 7 марта 2024Мир

Китай поддержал созыв конференции по мирному урегулированию на Украине

Ван И: КНР поддерживает созыв конференции по мирному урегулированию на Украине
Ван И

Ван И. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай поддерживает созыв конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине с равным участием всех сторон. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Китай поддерживает созыв в подходящее время международной конференции, на которую согласятся Россия и Украина, которая признает равное участие всех сторон и проведет справедливые обсуждения по всем мирным предложениям», — заявил министр на пресс-конференции.

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Россию. В рамках турне он посетит Бельгию, Польшу, Германию, Францию и Украину. Цель поездки — поиск политического урегулирования конфликта. Как писала газета South China Morning Post (SCMP), дипломат оценит, может ли Пекин стать посредником между Россией и Украиной.

Ранее Ли Хуэй заявил о готовности Китая и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. По его словам, Пекин может быть посредником и помогать в достижении консенсуса.

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      Марина Совина
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