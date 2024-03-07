Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

Глава МОК Бах заявил, что Россия вынудила наложить санкции нарушением хартии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию. Его слова приводит The Guardian.

Бах подчеркнул, что своими действиями Россия вынудила наложить санкции на отечественных спортсменов. Он подчеркнул, что агрессивные заявления исходят от того же правительства, которое стояло за «скандальными манипуляциями» с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На Всемирном фестивале молодежи, который проходил на федеральной территории «Сириус», Баха критиковал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил о политизации МОК.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.