Полянский назвал правдивой информацию CNN о ситуации с жителями в Часовом Яре

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал правдивой информацию, которую обнародовал телеканал CNN о ситуации с местными жителями в Часовом Яре. Об этом он заявил в соцсети Х.

«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко», — заявил Полянский. По его словам, у Киева осталась одна надежда продержаться в населенном пункте. Он уточнил, что речь идет об американском финансировании и оружии США.

Местные жители ждут прихода российских сил, подчеркнул Полянский. Кроме того, он указал, что украинские военные используют население в качестве укрытий.