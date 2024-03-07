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19:57, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Известная российская юмористка раскрыла связанную с профессией сложность

Кадр: «Дукалити» / YouTube

Известная российская стендап-комикесса Ярослава Тринадцатко рассказала о сложности, связанной с ее профессией. Подробности она раскрыла в шоу блогерши Ксении Дукалис «Есть тема», доступном на YouTube.

«Девчонкам (комикессам — прим. «Ленты.ру») очень сложно найти себе отношения», — заявила юмористка. Она объяснила, что график стендап-комиков отличается от распорядка дня людей, работающих в офисе. По ее словам, избранник девушки, занимающейся стендапом, должен работать либо на фрилансе, либо в смежной сфере.

Также Тринадцатко добавила, что нередко на открытых микрофонах выступления могут задерживать. Поэтому комикессам, в частности ей, не всегда удавалось приезжать на встречу к возлюбленному к оговоренному времени.

Ранее Тринадцатко назвала пользу разводов. По ее словам, расставания с мужьями научили ее больше ценить себя. Она добавила, что после первого развода начала задумываться о собственном комфорте.

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      Мария Большакова
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