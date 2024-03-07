Ким Кардашьян повторила откровенный образ жены Канье Уэста
Американская телезвезда Ким Кардашьян повторила откровенный образ новой жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующие снимки публикует The Mirror.
Папарацци заметили 43-летнюю предпринимательницу выходящей из отеля Ritz в Париже. На размещенных кадрах знаменитость предстала в длинном черном пальто люксового бренда Balenciaga и туфлях на высоком каблуке. Помимо этого, звезда примерила облегающий ее тело серо-коричневый комбинезон, закрывающий стопы.
Кардашьян собрала волосы в высокий пучок, сделала макияж в нейтральных тонах и дополнила образ солнцезащитными очками.
В декабре 2023 года жена Канье Уэста пришла на выставку в прозрачном боди и меховой шапке. Дизайнер Бьянка Цензори пришла на выставку современного искусства Art Basel в Майами, отказавшись от бюстгальтера.