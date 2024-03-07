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15:48, 7 марта 2024Ценности

Ким Кардашьян повторила откровенный образ жены Канье Уэста

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американская телезвезда Ким Кардашьян повторила откровенный образ новой жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующие снимки публикует The Mirror.

Папарацци заметили 43-летнюю предпринимательницу выходящей из отеля Ritz в Париже. На размещенных кадрах знаменитость предстала в длинном черном пальто люксового бренда Balenciaga и туфлях на высоком каблуке. Помимо этого, звезда примерила облегающий ее тело серо-коричневый комбинезон, закрывающий стопы.

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Кардашьян собрала волосы в высокий пучок, сделала макияж в нейтральных тонах и дополнила образ солнцезащитными очками.

В декабре 2023 года жена Канье Уэста пришла на выставку в прозрачном боди и меховой шапке. Дизайнер Бьянка Цензори пришла на выставку современного искусства Art Basel в Майами, отказавшись от бюстгальтера.

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      Екатерина Ештокина
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