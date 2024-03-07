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23:04, 7 марта 2024Бывший СССР

Кулеба призвал Запад прислать военные тренировочные миссии

Кулеба призвал Запад прислать Украине тренировочные миссии и ускорить поддержку
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западным странам следует прислать в страну военные тренировочные миссии. Слова Кулебы опубликованы на сайте ведомства.

В ходе видеоконференции, инициированной Францией, Кулеба также призвал Запад ускорить поддержку Киеву. По его мнению, если военную технику быстрее ремонтировать на базах на Украине, а не за границей, то их нужно создать.

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«Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать на Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения», — отметил руководитель МИД Украины.

Министр добавил, что необходимо нарастить темпы производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить нужды Киева. Он отметил, что подобные меры должны быть безотлагательными и «направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах».

Ранее Кулеба обвинил Запад в неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал прекратить лихорадочные дискуссии. «Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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