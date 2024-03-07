Лолите назвали способ вернуться на сцену

Продюсер Рудченко предложил Лолите заняться благотворительностью после «отмены»

Продюсер Павел Рудченко назвал способ вернуться на сцену после «отмены» для певицы Лолиты Милявской. Его слова приводит NEWS.ru.

Рудченко отметил, что команде менеджеров артистки стоит «лучше подумать» над мерами по восстановлению ее репутации. Он предложил Лолите заняться благотворительностью или другой общественной деятельностью по примеру певицы Анны Asti. «Пусть открывают типовые проекты либо придумают что-то новое», — заключил медиаменеджер.

Продюсер подчеркнул, что для возвращения артистки на сцену должно пройти время. «Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время», — заявил он.

Ранее стало известно о полной отмене юбилейного тура Лолиты по России после ее участия в «голой вечеринке». После этого артистка улетела в свой загородный дом в Болгарии.