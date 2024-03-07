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12:45, 7 марта 2024Ценности

McDonald's представил духи с запахом картофеля

Яонский McDonald's представил духи с запахом жареного картофеля фри

Фото: Unsplash

Японское подразделение сети быстрого питания McDonald's представило духи с запахом картошки. Соответствующее сообщение появилось на странице компании в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри! Возьмите их на свидание, чтобы остаться победителем», — гласит пост.

Помимо классического аромата жареного картофеля фри, в продажу поступят духи с традиционной японской приправой умэбоси, чесноком, а также черного перца и майонеза.

В январе парфюмер Новембер Николс раскрыл неожиданный компонент в составе популярных духов. Владелец бренда Chemin рассказал, что в составе дорогого парфюма нередко может оказаться амбра — затвердевшая рвота кашалотов.

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      Мария Винар
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