McDonald's представил духи с запахом картофеля

Яонский McDonald's представил духи с запахом жареного картофеля фри

Японское подразделение сети быстрого питания McDonald's представило духи с запахом картошки. Соответствующее сообщение появилось на странице компании в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри! Возьмите их на свидание, чтобы остаться победителем», — гласит пост.

Помимо классического аромата жареного картофеля фри, в продажу поступят духи с традиционной японской приправой умэбоси, чесноком, а также черного перца и майонеза.

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