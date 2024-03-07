Мужчина внезапно нашел в лесу скелет жившего 70 миллионов лет назад динозавра

Во Франции мужчина нашел скелет титанозавра во время прогулки с собакой по лесу

Житель Франции вышел на прогулку с собакой и обнаружил скелет динозавра. Об этом сообщает The Washington Post.

25-летний Дамьян Боскетто из коммуны Крузи, увлекающийся палеонтологией, совершил находку в 2022 году в коммуне Монтулье, регион Окситания, в нескольких километрах от дома. Он гулял с псом по кличке Маффин в лесу, когда внезапно наткнулся на большую кость. Это оказалась тазовая кость титанозавра — представителя растительноядных динозавров-завропод, населявших землю на протяжении почти всего мелового периода, около 140-66 миллионов лет назад. Существует более 30 разновидностей титанозавров, самые крупные из которых весили более 80 тонн и достигали более 30 метров в длину.

В течение следующих двух лет археологи и палеонтологи из музея в коммуне Крузи проводили тайные раскопки. В ходе научного исследования выяснилось, что Боскетто нашел практически целый скелет динозавра, большая часть костей которого была соединена между собой. «Это редкое и исключительное открытие во Франции и Европе. В тот день, когда мы увидели, что это практически целый динозавр, волнение было на пределе», — утверждает мужчина. Боскетто добавил, что у скелета отсутствуют череп и бедренная кость, которые команда надеется найти во время будущих раскопок.

По оценке Боскетто, длина обнаруженного им скелета составляет около девяти метров. Предполагается, что динозавр жил на Земле примерно 70 миллионов лет назад. Мужчина отметил, что археологи и палеонтологи продолжают изучать скелет в надежде определить его точные возраст и разновидность. После завершения работ скелет будет выставлен в местном музее, где Боскетто последние несколько лет работает в качестве волонтера.

Сейчас мужчина оставил работу в топливной промышленности и решил всерьез заняться палеонтологией, чтобы превратить свое увлечение в призвание. «Это открытие укрепило мое желание принимать участие в научных исследованиях и позволило возобновить изучение палеонтологии», — признался он.

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