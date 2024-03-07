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20:05, 7 марта 2024Из жизни

Мужчина внезапно нашел в лесу скелет жившего 70 миллионов лет назад динозавра

Во Франции мужчина нашел скелет титанозавра во время прогулки с собакой по лесу

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Житель Франции вышел на прогулку с собакой и обнаружил скелет динозавра. Об этом сообщает The Washington Post.

25-летний Дамьян Боскетто из коммуны Крузи, увлекающийся палеонтологией, совершил находку в 2022 году в коммуне Монтулье, регион Окситания, в нескольких километрах от дома. Он гулял с псом по кличке Маффин в лесу, когда внезапно наткнулся на большую кость. Это оказалась тазовая кость титанозавра — представителя растительноядных динозавров-завропод, населявших землю на протяжении почти всего мелового периода, около 140-66 миллионов лет назад. Существует более 30 разновидностей титанозавров, самые крупные из которых весили более 80 тонн и достигали более 30 метров в длину.

В течение следующих двух лет археологи и палеонтологи из музея в коммуне Крузи проводили тайные раскопки. В ходе научного исследования выяснилось, что Боскетто нашел практически целый скелет динозавра, большая часть костей которого была соединена между собой. «Это редкое и исключительное открытие во Франции и Европе. В тот день, когда мы увидели, что это практически целый динозавр, волнение было на пределе», — утверждает мужчина. Боскетто добавил, что у скелета отсутствуют череп и бедренная кость, которые команда надеется найти во время будущих раскопок.

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По оценке Боскетто, длина обнаруженного им скелета составляет около девяти метров. Предполагается, что динозавр жил на Земле примерно 70 миллионов лет назад. Мужчина отметил, что археологи и палеонтологи продолжают изучать скелет в надежде определить его точные возраст и разновидность. После завершения работ скелет будет выставлен в местном музее, где Боскетто последние несколько лет работает в качестве волонтера.

Сейчас мужчина оставил работу в топливной промышленности и решил всерьез заняться палеонтологией, чтобы превратить свое увлечение в призвание. «Это открытие укрепило мое желание принимать участие в научных исследованиях и позволило возобновить изучение палеонтологии», — признался он.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Великобритании целое куриное яйцо времен Римской империи. Компьютерное сканирование показало, что в нем по-прежнему есть жидкость — предположительно, смесь желтка и белка.

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