На Украине обматерили ситуацию с законопроектом о мобилизации

Депутат Рады Гончаренко выругался из-за ситуации с законопроектом о мобилизации

Украинские парламентарии до сих пор не проголосовали ни за одну из правок, поданных к законопроекту о мобилизации. Эту ситуацию обматерил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко уточнил, что не рассмотрено более четырех тысяч правок, срок подачи которых завершился 21 февраля. «Что с мобилизационным законопроектом. Уже прошло две недели! (…) Обидно, что в момент, когда нужно очень быстро принимать решения для наших военных, в парламенте происходит просто ****** [ужас]», — написал депутат.

По его словам, сейчас обсуждаются только вопросы по блокам, а рассмотрение правок начнется на следующей неделе. Гончаренко напомнил, что 7 марта должно было пройти заседание Рады, которое экстренно отменили. Кроме того, как он отметил, больше всего правок внесли депутаты от правящей партии «Слуга народа». Ситуация с законопроектом свидетельствует о кризисе, считает Гончаренко.

5 марта он сообщил, что Рада отменила все заседания на этой неделе из-за скандала, причиной которого стало препятствование выезду в командировку депутатов. Позднее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил решение парламента работой депутатов с бойцами.