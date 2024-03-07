Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине обматерили ситуацию с законопроектом о мобилизации

Депутат Рады Гончаренко выругался из-за ситуации с законопроектом о мобилизации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские парламентарии до сих пор не проголосовали ни за одну из правок, поданных к законопроекту о мобилизации. Эту ситуацию обматерил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко уточнил, что не рассмотрено более четырех тысяч правок, срок подачи которых завершился 21 февраля. «Что с мобилизационным законопроектом. Уже прошло две недели! (…) Обидно, что в момент, когда нужно очень быстро принимать решения для наших военных, в парламенте происходит просто ****** [ужас]», — написал депутат.

По его словам, сейчас обсуждаются только вопросы по блокам, а рассмотрение правок начнется на следующей неделе. Гончаренко напомнил, что 7 марта должно было пройти заседание Рады, которое экстренно отменили. Кроме того, как он отметил, больше всего правок внесли депутаты от правящей партии «Слуга народа». Ситуация с законопроектом свидетельствует о кризисе, считает Гончаренко.

5 марта он сообщил, что Рада отменила все заседания на этой неделе из-за скандала, причиной которого стало препятствование выезду в командировку депутатов. Позднее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил решение парламента работой депутатов с бойцами.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Путин похвалил действия армейской авиации на поле боя

      В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

      Минобороны раскрыло подробности пожара в танковом училище в Казани

      Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

      Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

      Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

      Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

      «Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

      Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше