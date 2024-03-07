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10:05, 7 марта 2024Из жизни

Невеста отказалась приглашать обнажившуюся перед женихом родственницу на свадьбу

Фото: Al Elmes / Unsplash

Пользовательница сети, работающая стриптизершей, пожаловалась на негативное отношение родственников к ее работе. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

30-летняя автор поста рассказала, что устроилась стриптизершей пять лет назад. Примерно через три недели с начала работы она внезапно встретила в стриптиз-клубе возлюбленного ее родственницы Бет по имени Боб. Мужчина был шокирован, увидев пользовательницу, и они оба договорились молчать о произошедшем. Женщина отметила, что она не прикасалась к Бобу в заведении в ту ночь, однако он видел ее обнаженной.

Спустя четыре года Бет и Боб решили пожениться. Вскоре все родственники автора поста узнали о ее деятельности, а также о том, что жених видел ее голой. В результате молодожены отказались приглашать женщину на свадьбу. При этом все остальные дальние родственники оставались желанными гостями.

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Автор поста призналась, что теперь тревожится из-за случившегося. «Меня беспокоит не отсутствие приглашения, а то, что, похоже, вся моя семья полностью согласилась с тем, что я заслуживаю быть исключенной из списка гостей», — объяснила она. Затем женщина добавила, что только родители встали на ее защиту.

Многие пользователи поддержали стриптизершу, заявив, что она не заслужила такого отношения со стороны родственников. Другие поддержали молодоженов. Они предположили, что невеста могла расстроиться, узнав, что жених видел ее родственницу без одежды. По их мнению, она имела право выбирать, кого приглашать на свой праздник.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании стала стриптизершей по совету матери. 37-летняя Бет Беннетт попала в индустрию для взрослых в 20 лет.

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      Алиса Удовик
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