Показаны кадры уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работино

На видео попало уничтожение блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работино

В южной части села Работино в Запорожской области бойцы 1430-го и 70-го полков уничтожили украинский блиндаж точным попаданием дроном-камикадзе. Произошедшее попало на видео, кадры публикует RT.

На видео показана запись с нескольких беспилотников. Первый дрон подлетает ближе к цели и взрывается, после чего запись прекращается. Второй дрон уже со стороны снимает последствия удара — виден дым, исходящий после взрыва в блиндаже.

Ранее на подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Незадолго до этого также российские бойцы поразили три самолета ВСУ на запорожском направлении.