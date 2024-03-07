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10:03, 7 марта 2024Бывший СССР

Показаны кадры уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работино

На видео попало уничтожение блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работино
СюжетРакетные удары по Украине:

В южной части села Работино в Запорожской области бойцы 1430-го и 70-го полков уничтожили украинский блиндаж точным попаданием дроном-камикадзе. Произошедшее попало на видео, кадры публикует RT.

На видео показана запись с нескольких беспилотников. Первый дрон подлетает ближе к цели и взрывается, после чего запись прекращается. Второй дрон уже со стороны снимает последствия удара — виден дым, исходящий после взрыва в блиндаже.

Ранее на подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Незадолго до этого также российские бойцы поразили три самолета ВСУ на запорожском направлении.

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      Варвара Кошечкина
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