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18:41, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию известный комик высмеял публикацию о себе

Комик Незлобин высмеял публикацию о непроданных билетах на его концерт в Латвии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известный стендап-комик Александр Незлобин, покинувший Россию и живущий в США, высмеял публикацию о непроданных билетах на свой концерт в латвийском городе Резекне. Сторис на эту тему он выложил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В публикации утверждалось, что примерно половина билетов на концерт комика была не продана. «Поклонников юмора про девушек, которые долго собираются перед выходом из дома, в Латвии оказалось маловато», — также отмечалось в посте.

Незлобин в шутку прокомментировал публикацию фразой «шеф, нас раскрыли». При этом он не согласился с тем, что около половины билетов на концерт были не проданы. По словам юмориста, зал рассчитан на тысячу мест, а на мероприятии присутствовало примерно 800 человек.

Кроме того, комик обратил внимание на то, что в посте его иронично назвали «юмористической глыбой» и «Титаником остроумия». «Копирайтер, свяжись со мной, есть работа!» — пошутил он.

Ранее Незлобин раскритиковал канал НТВ за сюжет, посвященный его квартире в Москве. Юморист заявил, что журналисты получили нужные им кадры, уговорив живущего в квартире ребенка посодействовать им в этом.

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      Маргарита Щигарева
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