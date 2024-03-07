Путин похвалил действия армейской авиации на поле боя

Президент Путин отметил действия армейской авиации на поле боя

Российская армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя и заслуживает самой высокой оценки. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости в четверг, 7 марта.

«Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», — отметил он.

В конце февраля сообщалось, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

В ее состав входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, все цели были успешно поражены.