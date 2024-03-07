Россиян предупредили о мошеннических схемах к 8 Марта

Глава Solar AURA Вураско: к 8 Марта мошенники запускают фейковые магазины

К 8 Марта мошенники активно запускают различные фейковые сайты и сервисы. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил руководитель центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

«В канун Международного женского дня люди начинают в спешке покупать подарки, в связи с чем резко возрастает спрос на определенные категории товаров. Это порождает волну возникновения фейковых интернет-магазинов. Зачастую такие магазины не имеют прямой отсылки к празднику, зато привлекают потенциальных жертв низкими ценами», — сказал глава Solar AURA.

Другой популярный способ обмана — поддельные сервисы доставки цветов. После оплаты букета деньги зачисляются на счета мошенников, однако, что самое неприятное в этой схеме, жертва узнает об этом лишь спустя некоторое время, когда адресат не получает цветы.

«Впрочем, в этом году специалисты фиксируют и специфические мартовские схемы обмана. С начала месяца в сети появилось более 30 фейковых ресурсов, предлагающих подарочные карты к 8 Марта от имени различных маркетплейсов», — констатировал Вураско.

Тем временем россиянам назвали способы распознать мошенников, которые используют искусственный интеллект. Для этого необходимо задать собеседнику вопрос, который никак не относится к теме диалога, или отправить в чат стороннее сообщение на иностранном языке.