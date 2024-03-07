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10:35, 7 марта 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли простые способы сохранить здоровье глаз

Фото: Unsplash

Правильный выбор солнцезащитных очков и хорошее освещение за рабочим столом помогут сохранить здоровье глаз, полагает врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла простые способы предотвратить ухудшение зрения.

По словам Чургановой, чтобы глаза не перенапрягались, нужно позаботиться о хорошем освещении рабочего места. Она указала, что свет не должен быть тусклым, рассеянным или слишком ярким. В холодное время года, когда включено отопление, офтальмолог посоветовала установить в помещениях увлажнители воздуха. Приборы помогут избежать сухости глаз, которое со временем приводит к снижению зрения.

В солнечную погоду Чурганова рекомендовала всегда носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолетовых лучей, которые могут спровоцировать раннее развитие катаракты. «При выборе таких очков следует обращать внимание на модели со специальным покрытием — на линзах или упаковке должна быть отметка UV», — дала совет врач.

Чтобы снять напряжение и усталость глаз, Чурганова предложила выполнять несколько упражнений. «Нужно крепко зажмурить глаза, затем расслабить — повторить несколько раз. Затем потереть чистые ладони друг о друга, чтобы они нагрелись, и прикрыть ими глаза на несколько секунд, после этого выполнить легкий массаж вдоль края ресниц кончиками пальцев», — указала офтальмолог. Кроме того, она напомнила, что глазам нужно периодически давать отдохнуть. По ее словам, полезно каждые 20 минут отвлекаться от работы за компьютером или чтения и в течение 20 секунд смотреть по сторонам.

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Ранее офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, что из-за воспаления оболочки глаза может возникнуть ощущения песка в глазах. Кроме того, по ее словам, ощущение сухости и жжения в глазах часто появляется из-за синдрома сухого глаза.

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      Екатерина Улитина
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