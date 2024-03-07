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19:00, 7 марта 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Дагестане летом

АТОР: стоимость отдыха в Дагестане летом начинается от 44 тысяч рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стоимость летних туров в Дагестан начинается от 44 тысяч рублей в зависимости от города вылета. Такие данные раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Pegas Touristik.

Так, в 44,4 тысячи рублей обойдется тур на двоих с вылетом из Оренбурга в начале июня. За такую сумму путешественники смогут отдохнуть в республике шесть ночей. Путевка из Ульяновска будет стоить 53 тысячи рублей на восемь ночей с вылетом в эти же даты. А из Кирова можно отправиться в Дагестан за 56 тысяч рублей.

Самые дорогие туры с вылетом из Иркутска и Якутска стоят 93 тысячи рублей и 104 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость пляжных туров на двоих в Дагестан летом 2024 года начинается от 17 тысяч рублей. Так, «Интурист» предлагает семидневный тур с размещением в гостевом доме от 17 тысяч рублей на двоих. Однако в эту стоимость не входят расходы на перелет.

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      Зарина Дзагоева
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