Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

В Барнауле водитель сбил десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

В Барнауле водитель сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, все произошло на улице Кутузова 6 марта. Россиянин на Lexus не успел затормозить и наехал на мальчика, переходившего дорогу.

Очевидцы пояснили, что после ДТП мужчина вышел, удостоверился, что ребенок жив, и дал ему немного конфет, после чего скрылся.

Мальчик отправился на тренировку и только по возвращении домой рассказал родителям, что у него был неудачный день и его «чуть-чуть сбила машина». Ему в итоге потребовалась помощь врачей, а водителя нашли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что во Всеволжске Ленинградской области водитель BMW снес четырехлетнего ребенка, который пересекал дорогу с матерью по пешеходному переходу.

Мальчика в состоянии средней степени тяжести отвезли в больницу.