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14:12, 7 марта 2024Россия

Россиянка узнала в участнике СВО расправившегося с ее отцом мужчину

Расправившийся с тестем участник СВО провел урок в новосибирской школе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Осужденный за расправу над тестем участник специальной военной операции (СВО) провел урок мужества в одной из новосибирских школ. Бывшая жена осужденного узнала мужчину на фотографии с детьми в соцсетях и рассказала об этом журналистам «Газеты.Ru».

Россиянин попал в тюрьму из-за бытового конфликта с отцом жены. Суд приговорил его к длительному сроку заключения. В марте 2023 года бывшая жена сообщила о возвращении мужчины из зоны проведения СВО.

Увидев публикацию о том, что бывший муж проводит уроки мужества, россиянка возмутилась тем, что он теперь «герой СВО, а также ездит на встречи с детьми и учит их любви к Родине». По ее словам, бывший заключенный «не отсидел даже четверти» назначенного судом срока.

Ранее в Саратовской области вернувшийся со спецоперации местный житель избил семейную пару после того, как провел урок мужества в одной из школ.

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      Алан Босиков
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