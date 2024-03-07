Россиянка узнала в участнике СВО расправившегося с ее отцом мужчину

Расправившийся с тестем участник СВО провел урок в новосибирской школе

Осужденный за расправу над тестем участник специальной военной операции (СВО) провел урок мужества в одной из новосибирских школ. Бывшая жена осужденного узнала мужчину на фотографии с детьми в соцсетях и рассказала об этом журналистам «Газеты.Ru».

Россиянин попал в тюрьму из-за бытового конфликта с отцом жены. Суд приговорил его к длительному сроку заключения. В марте 2023 года бывшая жена сообщила о возвращении мужчины из зоны проведения СВО.

Увидев публикацию о том, что бывший муж проводит уроки мужества, россиянка возмутилась тем, что он теперь «герой СВО, а также ездит на встречи с детьми и учит их любви к Родине». По ее словам, бывший заключенный «не отсидел даже четверти» назначенного судом срока.

Ранее в Саратовской области вернувшийся со спецоперации местный житель избил семейную пару после того, как провел урок мужества в одной из школ.