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18:53, 7 марта 2024Ценности

Россиянкам старше 40 лет назвали подходящие мини-юбки

Стилист Скороходова: женщинам старше 40 лет подойдут мини-юбки без блесток

Фото: Unsplash

Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам зрелого возраста подходящие укороченные вещи. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка заявила, что женщинам старше 40 лет при наличии красивой фигуры можно носить мини-юбки и короткие шорты. «Я считаю, что каких-то определенных ограничений на ношение мини-юбок или шорт после 40 лет нет», — высказалась она.

«Если мы выбираем юбку, стоит избегать на ней ярких акцентов вроде блесток и пайеток. Можно сочетать ее с пиджаком, какой-то блузой. Верх должен быть достаточно лаконичным, строгим. Либо в романтичном прочтении, чтобы уравновесить короткую длину и грамотно ее преподнести», — заключила она.

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При этом эксперт подчеркнула, что в паре с изделиями длины мини стоит выбирать закрытый верх. «Лучше выбирать летящие туники, блузу, различные свитера, свободного кроя рубашки и футболки», — уточнила стилистка.

По словам Скороходовой, наилучшим материалом для шорт будет непрозрачный плотный материал базовых оттенков вроде синих, коричневых, голубых, бежевых и молочных. Кроме того, собеседница издания посоветовала присмотреться к шортам-бермудам, моделям А-силуэта, а также хлопковым и кожаным вариантам.

Ранее стилист Рогов сообщил о возвращении в моду облегающих джинсов. Так, специалист проанализировал показы известных брендов и заявил, что актуальными вновь стали облегающие брюки из денима.

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      Екатерина Ештокина
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