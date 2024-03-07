Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 7 марта 2024Россия

Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 7 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Также в Министерстве обороны России рассказали о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении. Там уточнили, что группировка войск «Центр» нанесла огневое поражений живой силе механизированных бригад ВСУ. Удары были нанесены в районе Майоровска, Новогородского и Орловки в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с россиянина мужчинам

      В США впервые одобрили глюкометр для непрерывного измерения

      На Украине предрекли скорое вынужденное отступление ВСУ на запад

      Объем главной российской «кубышки» вырос

      Белый дом подтвердил дату вступления Швеции в НАТО

      Скандинавская страна предложила хранить CO2 на своем шельфе

      Наряд звезды «Игры престолов» оценили в сети фразой «напоминает Пеннивайза»

      В России нашли способ сделать бензин дешевле

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше