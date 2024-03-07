Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 7 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Также в Министерстве обороны России рассказали о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении. Там уточнили, что группировка войск «Центр» нанесла огневое поражений живой силе механизированных бригад ВСУ. Удары были нанесены в районе Майоровска, Новогородского и Орловки в Донецкой народной республике.