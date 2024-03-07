СКА оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

СКА победил «Торпедо» и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3-1

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк, Захар Бардаков и Марат Хайруллин. У «Торпедо» единственный гол забил защитник Арсений Варлаков.

Таким образом, СКА повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3-1 и оказался в шаге от выхода в следующий раунд. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Петербурге 9 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.