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21:54, 7 марта 2024Спорт

СКА оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

СКА победил «Торпедо» и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3-1

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк, Захар Бардаков и Марат Хайруллин. У «Торпедо» единственный гол забил защитник Арсений Варлаков.

Таким образом, СКА повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3-1 и оказался в шаге от выхода в следующий раунд. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Петербурге 9 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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      Анастасия Борисова
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