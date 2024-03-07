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02:35, 7 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области произошли взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в Чугуевском районе», — пишет украинское издание. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

В среду, 6 марта, в порту Одессы прогремел сильный взрыв. За несколько минут до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили греческие СМИ, причиной произошедшего оказался российский ракетный удар в 150 метрах от делегации из Афин. При этом утверждается, что целью атаки был кортеж президента Украины Владимира Зеленского. В результате произошедшего украинский лидер не пострадал.

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      Марина Совина
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