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10:27, 7 марта 2024Культура

Стоимость выступлений Кати Лель упала в несколько раз

Mash: Катя Лель оказалась невостребованной после потери популярности в TikTok

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стоимость выступлений певицы Кати Лель упала в несколько раз с Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На зимних корпоративах исполнительница хита «Мой мармеладный» выступала за четыре миллиона рублей. После потери популярности песни про «джагу-джагу» в соцсети TikTok артистка снизила ценник до миллиона рублей.

За выступление дуэтом с любым гостем на частном мероприятии Лель просит дополнительные 500 тысяч рублей. Кроме того, Лель уточнила, что готова исключить из программы все песни, кроме «Мой мармеладный» и исполнять хит на репите 40 минут. Сейчас у артистки имеются два заказа на Международный женский день.

В райдере Лель указаны три парковочных места, секьюрити, плотные шторы в гримерках, стулья, зеркало, гладильная доска, утюг, вода, чай, хлеб и нарезка на троих человек.

Ранее трек «Мой мармеладный» перепела российская певица Инстасамка.

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      Мария Рюрикова
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