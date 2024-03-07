Стоимость выступлений Кати Лель упала в несколько раз

Mash: Катя Лель оказалась невостребованной после потери популярности в TikTok

Стоимость выступлений певицы Кати Лель упала в несколько раз с Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На зимних корпоративах исполнительница хита «Мой мармеладный» выступала за четыре миллиона рублей. После потери популярности песни про «джагу-джагу» в соцсети TikTok артистка снизила ценник до миллиона рублей.

За выступление дуэтом с любым гостем на частном мероприятии Лель просит дополнительные 500 тысяч рублей. Кроме того, Лель уточнила, что готова исключить из программы все песни, кроме «Мой мармеладный» и исполнять хит на репите 40 минут. Сейчас у артистки имеются два заказа на Международный женский день.

В райдере Лель указаны три парковочных места, секьюрити, плотные шторы в гримерках, стулья, зеркало, гладильная доска, утюг, вода, чай, хлеб и нарезка на троих человек.

Ранее трек «Мой мармеладный» перепела российская певица Инстасамка.