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15:23, 7 марта 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в небе над регионом России

Минобороны: украинский БПЛА сбит в небе над Белгородской областью

Фото: вгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник был обнаружен и уничтожен около 15:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве. Целью дрона был объект на территории России, отметили там.

По информации Минобороны, сбитый БПЛА принадлежит к классу беспилотников самолетного типа. Такие аппараты способны доставлять до нескольких десятков килограммов взрывчатки на значительные расстояния. Из стоящих на вооружении российской армии к таким аппаратам относятся дроны «Герань-2».

Ранее власти Белгородской области сообщили о массовом гранатометном обстреле одного из населенных пунктов. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, по поселку Красное было выпущено 95 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет.

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      Алан Босиков
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