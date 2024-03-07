Украинский беспилотник сбили в небе над регионом России

Минобороны: украинский БПЛА сбит в небе над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник был обнаружен и уничтожен около 15:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве. Целью дрона был объект на территории России, отметили там.

По информации Минобороны, сбитый БПЛА принадлежит к классу беспилотников самолетного типа. Такие аппараты способны доставлять до нескольких десятков килограммов взрывчатки на значительные расстояния. Из стоящих на вооружении российской армии к таким аппаратам относятся дроны «Герань-2».

Ранее власти Белгородской области сообщили о массовом гранатометном обстреле одного из населенных пунктов. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, по поселку Красное было выпущено 95 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет.