Озвучено условие для начала переговоров по Украине

Политолог Асафов: решение о начале переговоров будет принимать не Украина

Западные партнеры могут начать склонять Украину к переговорам о мире с Россией в случае, если издержки от продолжения противостояния превысят получаемые преференции. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал политический аналитик Александр Асафов. Он также добавил, что на данный момент признаков готовности к диалогу нет.

По мнению политолога, решение о начале переговоров будут принимать не Украина, не Германия или другие страны Европы, а США или Великобритания. При этом лидеры стран Евросоюза, в том числе, канцлер Германии Олаф Шольц, могут сдержанно относиться к поставке Вооруженным силами Украины (ВСУ) вооружений, которые могут значительно изменить ситуацию на поле боя. Это, как подчеркнул Асафов, может спровоцировать прямой конфликт между Россией и странами-поставщиками оружия, чего не хочет никто.

«Мы всегда открыты к переговорам. Но такого же отношения у другой стороны на данный момент не видим: нет ни подобного понимания, ни решимости. Вероятно, точка, когда Украине разрешат перейти к переговорам, лежит за пределами президентских выборов в США, — допустил политолог. — Этот момент наступит, когда издержки от поддержания конфликта для американцев и стран Запада превысят получаемые преференции».

Ранее издание Politico заявило, что Шольц своей политикой показывает, что он хочет заставить Украину перейти к мирным переговорам с Россией. Германия, по мнению авторов, могла бы делать больше для поддержки Украины, так как у нее есть финансовые возможности, однако канцлер Шольц сознательно на это не идет.