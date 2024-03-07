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12:08, 7 марта 2024Мир

Озвучено условие для начала переговоров по Украине

Политолог Асафов: решение о начале переговоров будет принимать не Украина
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Западные партнеры могут начать склонять Украину к переговорам о мире с Россией в случае, если издержки от продолжения противостояния превысят получаемые преференции. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал политический аналитик Александр Асафов. Он также добавил, что на данный момент признаков готовности к диалогу нет.

По мнению политолога, решение о начале переговоров будут принимать не Украина, не Германия или другие страны Европы, а США или Великобритания. При этом лидеры стран Евросоюза, в том числе, канцлер Германии Олаф Шольц, могут сдержанно относиться к поставке Вооруженным силами Украины (ВСУ) вооружений, которые могут значительно изменить ситуацию на поле боя. Это, как подчеркнул Асафов, может спровоцировать прямой конфликт между Россией и странами-поставщиками оружия, чего не хочет никто.

«Мы всегда открыты к переговорам. Но такого же отношения у другой стороны на данный момент не видим: нет ни подобного понимания, ни решимости. Вероятно, точка, когда Украине разрешат перейти к переговорам, лежит за пределами президентских выборов в США, — допустил политолог. — Этот момент наступит, когда издержки от поддержания конфликта для американцев и стран Запада превысят получаемые преференции».

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