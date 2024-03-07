В Госдуме призвали мужчин подарить женщинам на 8 Марта беременность

Депутат Госдумы Милонов призвал мужчин подарить женщинам на 8 Марта беременность

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российских мужчин подарить женщинам на 8 Марта беременность. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Милонов назвал беременность лучшим подарком на Международный женский день, заявив, что «мужчины должны быть мужчинами». «Цветы и так далее» он поставил на второе место.

Приближать наступление беременности депутат посоветовал только в трезвом виде. «От бухла — похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности», — пояснил он и призвал женщин отказаться от употребления алкоголя. «Трезвая женщина — это прекрасно», — заключил Милонов.

Ранее мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам «подкрасться к своей любимой» ближайшей ночью. По мнению главы города, это благоприятно скажется на демографической ситуации.

