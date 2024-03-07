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14:50, 7 марта 2024Экономика

В России нашли способ сделать бензин дешевле

Национальный автомобильный союз попросил власти отменить акцизы на бензин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Премьер-министра России Михаила Мишустина попросили отменить акцизы на бензин Евро 5 и дизельное топливо. Такой способ сделать горючее дешевле нашли представители Национального автомобильного союза (НАС), об их инициативе сообщает Autonews.

Авторы письма полагают, что отмена акцизов позволит снизить цены на горючее в стране. Потери федеральной казны от отмены акциза оценивают в 800 миллиардов рублей. При этом за счет уменьшения цены топлива на АЗС снизятся издержки и вырастет прибыль компаний-производителей и перевозчиков, увеличится мобильность населения и внутренний туризм, поднимутся продажи товаров и услуг для автомобилей.

«Все эти положительные последствия могут привести не просто к компенсации выпадающих бюджетных доходов, но и к полноценному разгону экономики страны»,

НАС

Эксперты Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН называют высокую стоимость топлива одной из значительных проблем для отрасли наряду с ростом стоимости грузовиков и запчастей и нехваткой водителей. Отмена акциза со стороны властей позволит перевозчикам сосредоточиться на решении других вопросов — например, решить проблему нехватки рабочих рук, из-за которых случается простой грузовиков.

В конце февраля российское правительство запретило экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа 2024 года. На такой шаг пошли для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сезона отпусков и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения на вывоз топлива не коснутся поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе в страны — члены Евразийского экономического союза, вывозимого гражданами топлива для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

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      Вячеслав Агапов
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