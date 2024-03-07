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09:28, 7 марта 2024Наука и техника

В России рассказали об эффективности «Выжигателя»

Росгвардия: комплексы «Выжигатель» эффективно подавляют дроны ВСУ

Кадр: «Лампа знаний» / YouTube

Антидроновое ружье «Выжигатель» эффективно подавляет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что на одном из полигонов Луганской Народной Республики прошел сбор с росгвардейцами, которые работают с новейшими комплексами обнаружения и подавления дронов «Выжигатель».

«Данный комплекс очень мобилен, с его помощью можно перехватить сигнал, по которому противник управляет беспилотником, после чего принудительно посадить его. Враг полностью теряет контроль над своим дроном и не может этому помешать», — приводят в сообщении слова руководителя учебного сбора с позывным Доцент.

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В ходе занятий бойцы получили теоретические знания и отработали навыки обнаружения дрона, определения его типа и направления движения. Также росгвардейцы подавляли беспилотники условного противника.

Ранее технический специалист компании ЭЛИАРС сообщил, что российские антидроновые ружья научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-Яга». Ружья получили специальные антенны, которые создают облако помех.

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      Даниил Иринин
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