В российском регионе объявили ракетную опасность

Курский губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — подчеркнул Старовойт.

Ранее сообщалось, что в Железногорском районе Курской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины произошел пожар на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени Варичева. По словам губернатора, загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. Он также добавил, что в результате происшествия местные жители не пострадали.