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08:30, 7 марта 2024Культура

В Россию в 2024 году приедут k-pop группы

«Известия»: в 2024 году Россию планируют посетить минимум три k-pop группы

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

В 2024 году Россию планируют посетить минимум три k-pop группы. Об этом пишут «Известия».

В Культурном центре Посольства Республики в Москве изданию с оговоркой сказали о четырех-пяти коллективах. В компании Aigoo Russia, которая занимается организацией тематических корейских мероприятий, сообщили, что на 2024 год у них «забронировано» три артиста.

Уточняется, что переговоры о проектах с несколькими корейскими группами ведет и «ВКонтакте». В прошлом году у компании уже был опыт сотрудничества с коллективами XEED и W24.

В ноябре «ВКонтакте» провел Фандом Фест, который объединил тысячи поклонников разных направлений поп-культуры.

Ранее сообщалось, что акции создателя популярной K-pop группы BTS музыкального агентства Hybe подскочили после публичного решения компании выкупить долю в 39,8 процента в акционерном капитале своего главного конкурента — крупнейшего в Южной Корее развлекательного холдинга SM Entertainment.

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      Юлия Мискевич
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