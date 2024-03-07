В Турции призвали США прекратить бороться с террористами с помощью террористов

TRT: в Турции призвали США не бороться с терроризмом с помощью террористов

Турция ожидает, что США прекратят поддерживать признанные Анкарой террористическими группировки курдов в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источник в Министерстве обороны Турции.

«США продолжают поддерживать террористические организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК), "Силы народной самообороны", "Силы демократической Сирии" под предлогом борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация)», — приводит телеканал слова источника.

По словам источника, «борьба с терроризмом не может вестись с помощью террористов», поэтому в Минобороны призвали дружественные страны, в числе которых есть США, «прекратить помощь и поддержку этих террористических организаций и оказать искреннее содействие Турции в ее борьбе с терроризмом».

Также в оборонном ведомстве заявили, что с Ираком установлено постоянное сотрудничество в вопросах антитеррора, что может позитивно сказаться на антитеррористической борьбе, которую ведет Анкара.

Ранее стало известно о планах Турции провести крупномасштабную наземную военную операцию в Ираке. Отмечается, что ее целью станет закрытие от курдских террористов всех 378 километров турецко-иракской границы.