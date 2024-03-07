Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 7 марта 2024Мир

В Турции призвали США прекратить бороться с террористами с помощью террористов

TRT: в Турции призвали США не бороться с терроризмом с помощью террористов

Фото: Ari Jalal / Reuters

Турция ожидает, что США прекратят поддерживать признанные Анкарой террористическими группировки курдов в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на источник в Министерстве обороны Турции.

«США продолжают поддерживать террористические организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК), "Силы народной самообороны", "Силы демократической Сирии" под предлогом борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация)», — приводит телеканал слова источника.

По словам источника, «борьба с терроризмом не может вестись с помощью террористов», поэтому в Минобороны призвали дружественные страны, в числе которых есть США, «прекратить помощь и поддержку этих террористических организаций и оказать искреннее содействие Турции в ее борьбе с терроризмом».

Также в оборонном ведомстве заявили, что с Ираком установлено постоянное сотрудничество в вопросах антитеррора, что может позитивно сказаться на антитеррористической борьбе, которую ведет Анкара.

Ранее стало известно о планах Турции провести крупномасштабную наземную военную операцию в Ираке. Отмечается, что ее целью станет закрытие от курдских террористов всех 378 километров турецко-иракской границы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

      В Японии запустили производство летающих электромобилей

      На Северном Кавказе силовики предотвратили 16 терактов за год

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

      Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

      Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

      Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше