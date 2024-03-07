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02:23, 7 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали о пропаже сотен поддерживающих Россию людей

Рогов: сотни поддерживающих Россию жителей Запорожья пропали с февраля 2022 года

Несколько сотен жителей города Запорожья, поддерживающих Россию, пропали без вести с февраля 2022 года. Об этом в эфире «Радио России» рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто «свернули» челюсть, поломали руки, ноги, ключицу (…) и оставили пусть там поломанным, калекой, но живым», — заявил он.

По его словам, в отношении людей с пророссийскими взглядами украинские силовики применяют на своей территории внесудебные расправы.

Четыре новых региона — Луганская, Донецкая республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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      Марина Совина
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