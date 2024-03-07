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17:14, 7 марта 2024Силовые структуры

Набитая взрывчаткой машина российского пенсионера попала на видео

МВД: в машине пенсионера с трассы М7 «Волга» было девять килограммов взрывчатки
Начало событий в новости Российский пенсионер попался полиции в набитой взрывчаткой машине

В автомобиле Ford C-MAX, за рулем которого был 64-летний пенсионер, оказалось девять килограммов взрывчатки. В МВД по Республике Татарстан «Ленте.ру» предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД изымают из багажника металлические цилиндры, в которых находится взрывчатое вещество.

Автомобиль жителя Хабаровска полицейские остановили в Казани на стационарном посту на трассе М7 «Волга». Водитель, ехавший из Москвы в Хабаровск, заметно нервничал, поэтому его машину решили досмотреть. Экспертиза установила, что он перевозил взрывчатое вещество общей массой девять килограммов. Следователь МВД возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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      Любовь Ширижик
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