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11:01, 7 марта 2024Силовые структуры

Российский пенсионер попался полиции в набитой взрывчаткой машине

Полиция нашла 2,5 кг взрывчатки в машине пенсионера, ехавшего по трассе М7

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе М7 «Волга» автомобиль, набитый взрывчаткой, за рулем которого находился российский пенсионер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пожилой человек ехал из Москвы в Хабаровск. На 777-м километре полицейские остановили его машину Ford C-MAX для проверки документов. Во время осмотра в сумке водителя им попался подозрительный цилиндрический предмет, а багажнике было еще несколько таких.

Это оказались заряды взрывчатого вещества, спрятанные в салоне машины и под сиденьями. Всего полицейские изъяли примерно 2,5 килограмма взрывчатки, точный вес обнаруженного груза устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Пенсионер передан следователям.

5 марта сообщалось, что в Донецкой народной республике ФСБ задержала мужчину по подозрению в хранении взрывчатки. Силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха. Опасную находку изъяли. Отмечается, что все оперативные материалы уже переданы полицейским ДНР.

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      Любовь Ширижик
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