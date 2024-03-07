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15:19, 7 марта 2024Мир

Захарова рассказала о страхе властей ФРГ перед обычными немцами из-за России

Захарова: власти ФРГ боятся, что немцы увидят настоящую Россию

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Власти ФРГ боятся, что немцы приедут в Россию, увидят настоящее положение вещей и поймут, что политики их обманывали на протяжении многих лет. О страхе властей заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RTVI.

«Проамериканские власти Германии боятся, что их граждане своими глазами увидят Россию, пообщаются с россиянами и поймут, что их собственные политики дурили [их] все эти годы», — рассказала дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на опубликованный 7 марта пресс-релиз МИД Германии, где гражданам страны «настоятельно не рекомендуется» посещать приграничные с Украиной российские регионы. В частности, речь идет о таких городах как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар. Кроме того, немецкое ведомство также не рекомендовало посещать Москву из-за возможной угрозы удара беспилотниками.

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      Максим Габриелян
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