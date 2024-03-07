В Совбезе ООН анонсировали заседание по Украине

В СБ ООН анонсировали заседание по Украине в пятницу в 15:00

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по теме Украины состоится в пятницу. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Заседание по Украине анонсировали в пятницу, в 15:00. Встречу запросил Киев в связи с недавними ударами России по объектам в Одессе. В частности, украинские власти просят, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с докладом.