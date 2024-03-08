Президент Польши заявил о необходимости создать аэропорт для переброски сил НАТО

Дуда заявил, что в Польше необходимо построить аэропорт для переброски сил НАТО

Президент Польши Анджей Дуда призвал создать аэропорт под Варшавой для переброски сил НАТО. Его слова приводит агентство РАР.

Дуда подчеркнул, что как член НАТО Варшава имеет союзнические обязательства. По его словам, это может быть реализовано через Центральный коммуникационный порт (CPK). «Исходя из безопасности Польши нам необходим аэропорт, который мог бы принимать самые крупные военно-транспортные самолеты, который мог бы принять их большое количество и который мог бы их принять быстро», — заявил он.

Отмечается, что новый аэропорт должен стать крупнейшим в стране. Планируется, что авиагавань будет построена через несколько лет.

Ранее Дуда высказался о возможности войны между Россией и Польшей. По его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку Польша слишком сильна, чтобы Россия рискнула на нее напасть.