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01:56, 8 марта 2024Россия

В России заявили о минимальных шансах Зеленского остаться президентом

Депутат ГД Морозов заявил о минимальных шансах Зеленского остаться президентом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале..

По мнению Морозова, в случае катастрофы на Украине у президента страны Владимира Зеленского останутся минимальные шансы остаться в своей должности. Он подчеркнул, что «у Запада есть готовое решение и инструмент его исполнения».

«Весь груз военного и политического поражения сольют вместе с Зеленским, имея при этом готовую замену. На него же свалят и все собственные грехи», — допустил парламентарий.

Политик добавил, что Зеленский и Залужный неизбежно конкурируют. Однако соперник украинского президента теперь находится вдали, «в лоне специалистов по государственным переворотам и "дружественному огню"».

Ранее стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. Теперь его кандидатуру должны одобрить в Лондоне.

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      Марина Совина
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