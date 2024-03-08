В Кировской области локализовали пожар в цеху по производству мебели

МЧС: в Кирове пожарные локализовали возгорание цеха по производству мебели

Спасатели МЧС России локализовали пожар в цеху по производству мебели в Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров. На месте работают 56 огнеборцев и 16 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС. Позже представители организации отметили, что пожарные локализовали возгорание.

Информации о пострадавших нет. Причины появления пожара выясняются.

Ранее в Минобороны России заявили, что пожар в танковом училище в Казани начался, по предварительным данным, из-за неисправности проводки. Никто не пострадал, обстоятельства случившегося выясняются.