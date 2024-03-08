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02:11, 8 марта 2024Россия

Расширение НАТО назвали бесчестной игрой

Сенатор Цеков назвал расширение НАТО в сторону России бесчестной игрой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков осудил процесс расширения НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Цеков назвал расширение НАТО в сторону России бесчестной игрой и нарушением договоренностей, которые были достигнуты более 30 лет назад. Он напомнил, что альянс дал обещания при объединении Германии в 1990 году. По словам сенатора, Россия вела себя порядочно, сокращая вооружения.

«Решение начать в 2022 году спецоперацию на Украине помешало планам НАТО подмять под себя и это пространство. НАТО — это совершено дьявольское образование», — заключил политик.

7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-членом объединения. Предполагается, что это значительно укрепит обороноспособность стран Скандинавии и Балтии, входящих в альянс.

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      Марина Совина
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