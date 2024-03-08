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12:20, 8 марта 2024Мир

Израиль опроверг стрельбу по гуманитарному конвою в секторе Газа

Армия обороны Израиля опровергла обстрел гуманитарного конвоя в секторе Газа

Кадр: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла факт обстрела своими военнослужащими гуманитарного конвоя в секторе Газа 29 февраля. Как сообщает The Times of Israel, внутреннее расследование показало, что огонь был открыт по людям, которые могли потенциально угрожать войскам.

Согласно докладу, полученному начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, несколько жителей Газы двинулись к солдатам и танку на контрольно-пропускном пункте. После этого было принято решение произвести несколько выстрелов. Уже это спровоцировало панику, из-за чего несколько десятков палестинцев стали жертвами давки.

Кроме того, военные утверждают, что часть пострадавших попали под колеса транспорта с гуманитарной помощью. Также свою лепту, по данным расследования, внесли и боевики ХАМАС, пытавшиеся разворовать еду и медикаменты.

Версию о давке и последующем наезде на жителей Газы грузовиков в ЦАХАЛ озвучивали и раньше. По оценкам Минздрава анклава, жертвами могли стать более 100 человек.

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      Олег Давыдов
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