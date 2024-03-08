Мэр российского города получил годовую премию за полтора месяца работы

Мэр Пыть-Яха в ХМАО Горбунов получил годовую премию за полтора месяца работы

Мэр города Пыть-Ях, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Дмитрий Горбунов получил годовую премию, проработав на своей должности полтора месяца. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информацию, размещенную сайте городской думы.

Отмечается, что вознаграждения также удостоился экс-градоначальник Александр Морозов, который проработал на посту чуть больше 10 месяцев. Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету, говорится в заявлении местной думы. «В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника», — уточняется на сайте городских властей.

В вознаграждение градоначальников включили выплату в размере одного оклада, а также квалификационные выплаты и северные надбавки. Согласно данным источника, средний ежемесячный доход мэра Пыть-Яха в 2022 году составлял 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд выпустил из колонии строгого режима осужденного за взятки экс-мэра города Усть-Илимск Владимира Ташкинова. В 2017 году ему вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет за получение взятки от предпринимателей на общую сумму 11 миллионов рублей.

