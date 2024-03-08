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13:09, 8 марта 2024Мир

Расследование исчезновения 10 лет назад рейса MH370 захотели возобновить

Reuters: Малайзия и Австралия захотели возобновить расследование по рейсу MH370

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Власти Малайзии высказали идею о возобновлении расследования исчезновения рейса MH370. Об этом сообщает Reuters.

В посвященном 10-летию со дня исчезновения рейса 370 Malaysia Airlines материале журналисты отметили, что малайзийские власти готовы возобновить расследование происшествия. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул, что его страна готова возобновить расследование, если в деле появятся новые детали.

«Если есть убедительные доказательства того, что дело необходимо открыть заново, мы, безусловно, будем рады его возобновить», — заключил Анвар. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе сообщил, что для обсуждения поисковых работы захотели пригласить специалистов американской компании Ocean Infinity. Содействие в возобновлении поисков пообещали оказать власти Австралии.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-ЛумпурПекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны.

Ранее глава Минтранса Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил о намерениях продолжить поиски самолета Malaysia Airlines. Власти обсуждают соглашение, согласно которому страна оплатит поисковые работы только в случае обнаружения обломков самолета.

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      Андрей Ставицкий
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