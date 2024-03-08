Минобороны Эстонии откажется от пепси и шоколада из-за России

Минобороны Эстонии откажется от продукции PepsiCo, Mars и Nestlé из-за России

Минобороны Эстонии откажется от продукции таких компаний, как PepsiCo, Mars и Nestlé из-за сохранения ими бизнеса на территории России. Об этом заявил глава оборонного ведомства Ханно Певкур, передает эстонская газета Postimees.

«Я понимаю, что указание прекратить предлагать продукцию PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в сфере управления Министерства обороны может вызвать некоторый дискомфорт, однако для многих продуктов можно найти альтернативы даже у эстонских производителей», — приводит издание слова Певкура.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за продолжения предпринимательской деятельности на территории России. По подсчетам украинского агентства, обе компании выплатили в 2022 году в российский бюджет более 200 миллионов долларов налогов.