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14:52, 8 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об очередном уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 14:00 по московскому времени российские войска пресекли попытку совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов. Пост о начале сигнала ракетной опасности Гладков опубликовал в 11:16 по московскому времени. Через 2,5 часа, в 13:31, он сообщил о ее отмене.

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      Никита Абрамов
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