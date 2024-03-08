Минобороны отчиталось об очередном уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 14:00 по московскому времени российские войска пресекли попытку совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов. Пост о начале сигнала ракетной опасности Гладков опубликовал в 11:16 по московскому времени. Через 2,5 часа, в 13:31, он сообщил о ее отмене.