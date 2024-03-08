Назван основной приоритет США в конфликте на Украине

Пушков назвал недопущение ядерной войны с Россией основным приоритетом для США

Основным приоритетом безопасности США в конфликте на Украине является недопущение ядерного противостояния Вашингтона и Москвы, а вовсе не интересы Киева. Об этом в своем Telegram-канале завил член Совета Федерации России Алексей Пушков, комментируя публикации украинских источников о снижении объемов западной помощи.

«Украина не является абсолютным приоритетом для безопасности США. Напротив, абсолютным приоритетом является предотвращение ядерной войны с Россией, что, судя по всему, понимают даже в администрации [президента США Джо] Байдена. Это изначально ограничивает потолок американской вовлеченности в украинский конфликт», — написал Пушков.

Сенатор назвал Украину важной для США страной с точки зрения «поддержания их гегемонии в мировых делах». Однако отказ именно от тотальной поддержки Киева, в том числе от отправки войск или включения страны в НАТО, по мнению Пушкова, не является критичным ни для Соединенных Штатов, ни для их ключевых союзников.

«Это не потеря Польши, Германии или даже Тайваня, а лишь прекращение длившейся 30 лет экспансии на востоке Европы. Для США это очень неприятно, весьма болезненно, но далеко не смертельно», — заключил политик.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал слова президента США Джо Байдена об Украине, озвученные в ходе ежегодного послания «О положении страны», «бредом сумасшедшего». Карлсон усомнился как в том, что Киев может противостоять Москве на поле боя, так и в том, что НАТО силен как никогда.