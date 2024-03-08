Нетаньяху заподозрили в боязни испортить себе карьеру

Политолог Нурхан Эль-Шейх: Нетаньяху не хочет вторгаться в Рафах из-за карьеры

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заподозрили в боязни испортить свою политическую карьеру зачисткой южной части сектора Газа, в том числе города Рафах. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх.

«Прежде всего, кажется, Соединенные Штаты колеблются в давлении на Израиль. Я думаю, что они дали Израилю некоторую свободу, так или иначе. И это очень сложно, потому что Нетаньяху, который, кажется, на самом деле не хочет идти путем вторжения в Рафах из-за своей политической карьеры, могут подтолкнуть все же сделать это», — заявила Эль-Шейх.

Вместе с тем, по ее словам, подобный шаг вызовет много проблем, причем не только для самого Нетаньяху, но и для всего Израиля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Израиль действительно начнет зачистку Рафаха, это будет гуманитарной катастрофой. По его словам, если этот сценарий осуществится, беженцы будут вынуждены уходить в Египет. Он добавил, что фактически речь будет идти об этнической чистке.