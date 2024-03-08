Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 8 марта 2024Мир

Нетаньяху заподозрили в боязни испортить себе карьеру

Политолог Нурхан Эль-Шейх: Нетаньяху не хочет вторгаться в Рафах из-за карьеры

Фото: Amos Ben Gershom / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заподозрили в боязни испортить свою политическую карьеру зачисткой южной части сектора Газа, в том числе города Рафах. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх.

«Прежде всего, кажется, Соединенные Штаты колеблются в давлении на Израиль. Я думаю, что они дали Израилю некоторую свободу, так или иначе. И это очень сложно, потому что Нетаньяху, который, кажется, на самом деле не хочет идти путем вторжения в Рафах из-за своей политической карьеры, могут подтолкнуть все же сделать это», — заявила Эль-Шейх.

Вместе с тем, по ее словам, подобный шаг вызовет много проблем, причем не только для самого Нетаньяху, но и для всего Израиля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Израиль действительно начнет зачистку Рафаха, это будет гуманитарной катастрофой. По его словам, если этот сценарий осуществится, беженцы будут вынуждены уходить в Египет. Он добавил, что фактически речь будет идти об этнической чистке.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      Неизвестные напали на судно около побережья Йемена

      Нетаньяху заподозрили в боязни испортить себе карьеру

      В Кишиневе объяснили скопление полиции в аэропорту

      Минобороны Эстонии откажется от пепси и шоколада из-за России

      Мобилизованным киевлянам начали выплачивать деньги

      Глава Гагаузии призвала Молдавию дружить с Россией

      Зеленский обвинил Путина в неуважении

      МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин

      В России составили список бесплатных медицинских услуг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше