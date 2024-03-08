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02:51, 8 марта 2024Мир

В США рассказали о новых препятствиях для выделения помощи Украине

Профессор Бэнсель: выдвижение Трампа усложнит согласование помощи Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Marco Bello / Reuters

Профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель прокомментировал процесс выделения помощи Украине от США. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Бэнсель рассказал о новых препятствиях для выделения помощи Украине и объяснил, что выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа усложнит согласование поддержки в Конгрессе.

«Теперь, когда Трамп уже практически становится кандидатом, республиканцам будет еще сложнее. Они будут принимать решения только на основании того, сохранит ли это шансы Трампа на победу на выборах. Так что это плохо для принятия решений в Конгрессе», — отметил он.

Ранее Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи Украине. По его мнению, вместо этого следует давать Киеву кредиты с условием возврата средств.

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      Марина Совина
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