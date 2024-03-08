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14:30, 8 марта 2024Россия

Пятый за день беспилотник сбили в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пятом сбитом беспилотнике за день

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области сбили пятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Краснояружском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — пояснил он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гладков.

До этого системы противовоздушной обороны сбили под Белгородом четыре беспилотника. Два из них были уничтожены в районе села Варваровка, еще два — в районе населенных пунктов Беломестное и Болдыревка.

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      Никита Абрамов
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